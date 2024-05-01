У российских спецслужб появился новый бронированный Maybach

В Сети растиражировали фотографии Mercedes-Maybach S-Class в кузове Z223 с проблесковым маяком синего цвета и спецпропуском. Судя по хромированным вставкам в переднем бампере речь идёт о топ-версии S 680 с двигателем V12, хотя шильдиков на кузове нет. Автомобиль на фото бронированный, и в свободной продаже таких машин нет, но исходный лимузин стоит в России от 28,5 миллиона рублей.

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Заводской бронированной версии у Mercedes-Maybach S-Class в кузове Z223 нет, однако нижегородская мастерская RIDA готова защищать актуальный лимузин по стандарту VR7+/B6+. Год назад показали первый образец на основе варианта S 580, а теперь бронировать могут и версию с V12. После вмешательства ателье роскошный автомобиль выдержит обстрел из снайперской винтовки Драгунова.

Примета сторонней брони — выдвижные дверные ручки. У Mercedes-Benz S 680 от подразделения Guard традиционные дверные ручки под прямой хват. Впрочем, машины с защитой от немецких мастеров в спецгаражах тоже появились несмотря на санкции. Начинка у двенадцатицилиндровых седанов похожа: твин-турбо V12 объёмом 6,0 литра, классический автомат и полный привод 4Matic.

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Российское ателье RIDA может забронировать практически любой массовый премиальный автомобиль. В портфолио есть проекты защищённых Rolls-Royce Cullinan, Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX 600, Land Rover Range Rover Long, Mercedes-AMG G 63 и Mercedes-Benz V-Class. Цены предоставляются по запросу.