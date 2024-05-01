В России впервые заметили Cyberctruck компании Илона Маска

Разработанная компанией Илона Маска машина стояла на Патриарших прудах, а потом проехала вдоль Цветного бульвара. Электрокар прославился благодаря своему футуристичному дизайну в стиле киберпанк. У него бронированные стёкла, а корпус сделан из сверхпрочной нержавеющей стали. Но из-за всех этих «фишек» у электропикапа есть и серьёзные недостатки.

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Cyberctruck в Москве

Замеченный в Москве Cyberctruck может принадлежать гендиректору компании Moscow Tesla Club Алексею Еремчуку, сообщила «Газета.Ru». Фирма импортирует и продаёт в России автомобили Tesla. Несколько дней назад Еремчук анонсировал скорую доставку пикапа Tesla из Белоруссии в Москву.

Как отметил портал Msk1.ru, жители столицы с интересом отреагировали на появление необычного электрокара в городе. Некоторые в шутку называют его то «гробом на колесиках», то «жестяной банкой».

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Что особенного в Cyberctruck

Tesla запустила продажи электропикапа Cybertruck 30 ноября 2023 года, хотя американский миллиардер и гендиректор Tesla Илон Маск впервые представил его ещё в 2019-м. Сейчас авто в США стоит от $60 000 до $100 000 в зависимости от комплектации.

Главная фишка Cyberctruck — этого его дизайн, который называют постапокалиптичным. Сам Маск рассказывал, что дизайн списан с транспорта из фильма «Бегущий по лезвию» и от него «замирает сердце».

Разработчики сделали ставку на безопасность электрокара. Корпус сделан из нержавеющей стали, а окна — из «особо прочного стекла», которое, правда, разбилось во время презентации 2019 года. В 2023-м Tesla показала видео теста на пуленепробиваемость электропикапа. Машину обстреляли пистолетов, пистолета-пулемёта и дробовика. Внутрь ни одна пуля и дробинка не попала.

Проблемы с Cyberctruck

Сам Маск предупреждал, что владельцам бронированной версии Cybertruck придется мириться с некоторыми компромиссами. Подобная машина тяжелее, чем обычная версия, а боковые стекла пикапа нельзя опускать и поднимать.

Из-за жёстких внешних панелей страдает, как ни странно, безопасность пассажиров. В случае аварии панели не смогут смяться и смягчить удар, защитив пассажиров от серьёзных травм. Именно по этой причине в Европе от Tesla потребовали изменить конструкцию пикапа.

«Подкачал» и кузов Cybertruck: из-за маркости на нём остаются следы даже от капель дождя.

Ещё одна неприятная особенность в том, что россиянам для управления электропикапом потребуются права категории C.

В апреле 2024 года отозвала все свои Cyberctruck. Причиной отзыва стала накладка на педаль акселератора. Из-за некачественного соединения при приложении слишком большого усилия она может сместиться, что повлияет на работу педали и повысит риск ДТП.