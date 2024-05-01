Топ легендарных моделей, которые уйдут в 2025 году

С каждым годом автомобильный мир испытывает изменения, но не все они вызывают радость у автолюбителей. 2025 год ознаменуется окончанием производства ряда знаковых моделей, которые оставили значительный след в истории автомобилестроения. Некоторые из этих автомобилей, которые были перечислены изданием SPEEDME.RU, уходят с производственных линий из-за стремления производителей к модернизации, переходу на электрические двигатели или просто из-за изменения потребительских предпочтений.

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Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio – эти модели, символизирующие итальянский стиль и мощь, уйдут с рынка в своих текущих бензиновых версиях. Alfa Romeo планирует переход на электрификацию, что может означать возвращение этих имен в новом, экологичном формате.

Chevrolet Camaro – еще одна легенда, зарекомендовавшая себя в мире мощных спорткаров, также прощается со своими поклонниками. Последняя модель шестого поколения была выпущена в декабре 2023 года, и после 2025 года Camaro больше не будет производиться.

Ford Escape – этот популярный кроссовер, занимавший значимое место на американском рынке, также окажется вне производства. С 23-летней историей, Escape был любимцем многих, но Ford решил обновить свой модельный ряд.

Maserati Ghibli – после 11 лет на рынке, текущее поколение этой модели исчезнет в 2025 году, возможно, уступив место новым гибридным или полностью электрическим моделям.

Mitsubishi Mirage – этот экономичный автомобиль, известный своей доступной стоимостью, также покинет производственные линии, что является отражением меняющихся потребительских требований и стандартов.

Mini Clubman – модель уходит с рынка, и в 2024 году будет выпущено менее 100 единиц Final Edition, что сделает эти автомобили последними своего рода.

Nissan Titan – пикап, который не смог удержаться на конкурентном американском рынке, где особенно велика любовь к грузовикам.

Porsche 718 Boxster и Cayman – эти модели не соответствуют новым нормам кибербезопасности ЕС и будут заменены новыми электрическими версиями.

Ram 1500 TRX – этот мощный грузовик будет заменен новой моделью RHO, окончательно закрывая страницу одной из самых впечатляющих грузовых моделей.

Уход этих моделей символизирует конец эпохи, но также открывает двери для новых технологических решений.