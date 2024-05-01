В Иране разработали шестицилиндровый бензиновый двигатель

Иранский технологический университет имени Шарифа совместно с местными компаниями разработал и произвел шестицилиндровый бензиновый двигатель в соответствии с потребностями промышленности страны. Об этом сообщает IRNA, партнер сети TV BRICS.

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Власти страны выразили признательность специалистам, участвовавшим в этом процессе. Они отметили также важность налаживания производства двигателей для удовлетворения потребностей страны и выразили уверенность в дальнейшем развитии в этом направлении.

Агентство отмечает, что производство шестицилиндрового бензинового двигателя объемом 4000 куб. см является стратегической задачей. Такое устройство может использоваться в различных отраслях.