Состоялся дебют обновленного Mitsubishi Pajero Sport 2024 года

Mitsubishi официально представила обновленный Pajero Sport 2024 года, который только что был запущен на австралийском рынке. Новая версия популярного внедорожника обрела свежие черты дизайна, заимствованные у последнего пикапа Triton, но сохранила уникальные особенности, благодаря которым Pajero Sport и выделяется на фоне конкурентов.

Как сообщает 32cars.ru, нешний вид автомобиля получил заметные обновления, включая переработанные верхнюю и нижнюю решетки радиатора, передний и задний бамперы, а также новые черные расширения для фар. Также были добавлены новые 18-дюймовые колесные диски, а модель в комплектации GSR теперь предлагается в стильном двухцветном исполнении: графитово-сером с черной крышей.

Интерьер каждой модели Pajero Sport оснащен новым трехспицевым кожаным рулевым колесом, которое также было заимствовано у Triton. Все модификации включают стандартные опции, такие как адаптивный круиз-контроль, а версии GSR и Exceed оснащены усовершенствованным 8-дюймовым цифровым приборным щитком. Эксклюзивные двухцветные сиденья из синтетической кожи в комплектации GSR, дополненные бургундскими вставками и темно-титановыми акцентами, придают интерьеру особую роскошь и стиль.

Модель Pajero Sport продолжает играть ключевую роль в нашем портфеле продуктов. Она просторная, комфортабельная и способная, а с обновлением 2024 года выглядит просто фантастически. Двигатель остается прежним: 2,4-литровый турбодизельный агрегат на 178 л.с. и крутящим моментом 430 Нм в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом обеспечивает отличные ходовые качества.

Цены на новый Mitsubishi Pajero Sport начинаются от 51 540 австралийских долларов за базовую комплектацию GLX и достигают 64 840 австралийских долларов за топовую версию GSR. Новый Pajero Sport, верный своим корням, несомненно, найдет отклик у поклонников бренда и привлечет новых клиентов, ищущих надежный и стильный внедорожник.