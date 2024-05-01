В Великобритании призвали не радоваться росту автопродаж

Британским автогигантам не следует радоваться росту продаж транспортных средств, заявил глава ЦИФПиБ при Королевском объединенном институте оборонных исследований Том Китинг. Он добавил, что им, наоборот, необходимо поднимать тревогу, пишет «Прайм» со ссылкой на источник.

Ранее СМИ сообщили, что автопроизводители королевства зафиксировали резкий рост продаж машин в страны, граничащие с Россией. Кроме того, британские автомобили премиум-класса были замечены в российских автосалонах.

По его мнению, экспортерам следует тщательно следить за своими каналами сбыта, не полагаться в этом вопросе на финансовые организации.

Китинг отметил, что необходимо объяснить промышленным площадкам Великобритании, что в случае фиксации резкого роста продаж следует сразу же подавать заявление о подозрительных транзакциях и бить тревогу.

Вместе с тем, заметил глава ведомства, ситуация на авторынке — не повод отказываться от торговли с ЕАЭС в целом.