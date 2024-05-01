Эмодзи игрушечной машинки из WhatsApp стал настоящим автомобилем

Компания WhatsApp построила шоу-кар в виде эмодзи игрушечной машинки из мессенджера. Об этом сообщили на сайте Mercedes-Benz, партнером которой выступает фирма.

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WhatsApp окрасила автомобиль в фирменные цвета болидов Mercedes-AMG. Машина поучаствовала в совместном заезде с болидом Формулы-1 команды Mercedes-Benz. Они проехались по Пятой авеню, также автомобиль-эмодзи сделал круг по смотровой площадке на небоскребе Эмпайр-стейт-билдинг.

До этого пользователей WhatsApp призвали удалить новую версию мессенджера. Отмечалось, что из-за неизвестной ошибки пользователи сервиса на Android не могут отправлять в переписках отснятые ими видеоролики. Баг иногда проявляется и при отправке загруженных из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео. Вызывает ли сбой отправка видео в качестве документа (без сжатия), не уточняется.