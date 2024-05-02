Дилеры Chery будут торговать велосипедами

Стоимость новинки составляет всего 24 592 рубля. В её основе лежит лёгкая, но притом прочная рама из авиационного алюминия. Вес велосипеда — всего 14 кг.

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Отмечается, что основное предназначение двухколёсного Chery — спокойные прогулки по хорошим дорогам на небольшие расстояния.

Отмечается, что проводка тормозной системы и трансмиссии проложена внутри рамы, чтобы сделать дизайн предельно лаконичным. Постащиком трансмиссии выступил именитый бренд Shimano. Ещё одна особенность модели — амортизатор передней вилки.

Между тем, в Китае готова обновлённая версия кроссовера Chery Tiggo 4. Новинка не вышла даже на внутренний рынок, но журналистам показали и экстерьер, и интерьер. Интересная деталь: у предсерийного автомобиля есть русифицированное меню, что намекает на скорую сертификацию.