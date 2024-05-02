Новый обязательный элемент появится на российских автономерах

Российский флаг станет обязательным для номерных знаков автомобилей, пишет «Коммерсантъ». Когда нововведение вступит в силу, пока не уточняется.

Сейчас наличие российского триколора на номерах не является обязательным, закрепить эту деталь предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн. МВД уже подготовило поправки в ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств».

Водителей, которые уже получили номера без триколора, поправки касаться не будут.

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Как напомнил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, в 2020 году автовладельцам разрешили самим печатать номера, сейчас знаки без российского триколора заказывают для машин, на которых планируются поездки в другие страны.