Производство Subaru BRZ оказалось под угрозой из-за низких продаж

Subaru BRZ, долгое время занимавший нишу доступного спортивного автомобиля, столкнулся с серьезными трудностями на американском рынке. В апреле текущего года было продано всего 178 экземпляров этой модели, что является худшим месячным результатом за всю историю её продаж. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи упали на 64.9%, а за первые четыре месяца 2024 года падение составило 36.7%.

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Эти данные, как сообщает SPEEDME.RU, контрастируют с успехами других моделей Subaru, таких как Crosstrek и Forester, которые продемонстрировали значительный рост на 17.6% и 85% соответственно в апреле. Это привело к увеличению общих продаж Subaru в США на 9.5% в этом месяце.

Отличие в успехе между моделями особенно заметно в сравнении с сестринской моделью Toyota GR 86, которая продолжает демонстрировать стабильные продажи, что говорит о возможных стратегических или маркетинговых недоработках Subaru при продвижении BRZ. Подобное падение продаж заставило компанию принять сложное решение о прекращении выпуска не только модели BRZ, но и Legacy, сосредоточив внимание на более прибыльных кроссоверах и SUV, которые в последнее время пользуются наибольшей популярностью среди потребителей.

Subaru Forester выделяется как самая быстрорастущая модель в ассортименте, демонстрируя рост на 65.8% и занимая третье место после Outback и Crosstrek по объему продаж в линейке бренда. Для Subaru, компании, зарекомендовавшей себя в производстве надежных и безопасных автомобилей, текущая ситуация с BRZ становится серьезным вызовом. Остается надеяться, что решение о сосредоточении на более востребованных сегментах рынка позволит компании удержать лидирующие позиции и адаптироваться к меняющимся требованиям потребителей.