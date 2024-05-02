Электромобили Ora 3 обновились и подешевели

Электромобиль получил новые цвета кузова, базовая комплектация расширилась панорамным люком, а топовая — функцией управления машиной через смартфон, автопарковщиком с голосовым управлением и круиз-контролем с ассистентом самостоятельного движения в пробках. Чтобы привлечь больше внимания к модели, концерн Great Wall не только обновил электромобиль, но и существенно опустил цены. В России стоимость тоже изменилась.

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До обновления Ora 3 стоил от 129 800 до 165 800 юаней (1,6−2 млн рублей). Теперь в Китае электромобиль продаётся по цене от 105 800 до 135 800 юаней (1,3−1,7 млн рублей). То есть несмотря на новые функции, автомобиль подешевел на 24−30 тыс. юаней (300−307 тыс. рублей).

В России Ora 3 поставляется официально, поэтому для нас прайсы тоже изменились. Электромобиль подешевел на 300−400 тыс. рублей. Теперь быловая версия Ora 3 стоит от 3 499 000 рублей. А исполнение GT, главным функциональным отличием которого является функция lounch control, сокращающая время разгона до 8,3 секунды, стоит 3 699 000 рублей. Однако есть нюанс. В России новые цены распространяются на модели 2023 года, то есть на те автомобили, которые ещё не получили новых функций и расширенных комплектаций. Компания отмечает, что стоимость новинки стоит уточнять у дилеров.

Габариты Ora 3 составляют 4235 мм в длину, 1825 мм в ширину, 1596 мм в высоту, колёсная база — 2650 мм. Этого хватило для вполне просторного салона, но не для багажника: в него можно положить только 228 литров поклажи. То есть, например, пару чемоданов под ручную кладь и не самый объёмный рюкзак, остальное пространство займёт набор автомобилиста, а зимой ещё и ёмкость с незамерзайкой.

Хэтчбек комплектуется одним 184-сильным электромотором на передней оси и доступен в двух версиях — с запасом хода 401 и 501 км по циклу CLTC. По официальной информации, расход энергии составляет 13,2 кВт на 100 км пути. Но у редакции Quto.ru во время двухдневного тест-драйва не получилось выйти из 15,7 кВт. Впрочем, этого должно с запасом хватить для ежедневных поездок по городу и даже за его пределы. Особенно если есть постоянный доступ к розетке.