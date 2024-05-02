Новый Hyundai Santa Fe получит уникальную начинку в Китае. На Пекинском автосалоне показали предсерийный вседорожник от совместного предприятия Beijing-Hyundai. Внешне отличий от «глобального» аналога не будет, однако техника окажется оригинальной: под капотом пропишется 2,0-литровый турбомотор, который будет сочетаться с 8-ступенчатым автоматом, передним или полным приводом. Вероятно, Santa Fe разделит начинку с предшественником.

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В Южной Корее и США базовый кроссовер Santa Fe оснащается 2,5-литровым атмосферным двигателем, но в Китае увеличивать рабочий объём невыгодно с точки зрения налогов, поэтому придётся сделать ставку на 2,0-литровый мотор. Маркировка и характеристики не уточняются, но скорее всего речь идёт о 230-сильной (353 Нм) «турбочетвёрке» G4KH.

Ещё одно нововведение для китайского рынка — возможность выбора конфигурации салона. Актуальный Hyundai Santa Fe предлагается только с шестиместным салоном, но новый кроссовер предложат с пятью, шестью или семью посадочными местами. Фотографий интерьера пока нет, на слайдах с презентации показан «глобальный» вариант, но кое-какие отличия у Santa Fe китайской сборки могут быть.

Дебют кроссовера от совместного предприятия Beijing-Hyundai намечен на август. Тогда же объявят комплектации и цены. Гибридные и внедорожные версии для новинки пока не анонсированы. Hyundai Santa Fe уходящего поколения продаётся с дисконтом до 20 процентов и стоит от 163 до 230 тысяч юаней (22,5-31,7 тысячи долларов).