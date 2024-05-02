Skoda Octavia получила новую версию Sportline Business в деловом стиле

Skoda расширила линейку моделей Octavia новой версией — Sportline Business, которая представляет собой удачное сочетание спортивных качеств и делового стиля. Эта модель была представлена публике и скоро появится в дилерских центрах, сообщает SPEEDME.RU.

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Octavia Sportline Business выделяется в линейке благодаря многочисленным черным декоративным элементам, включая корпуса зеркал, рамки окон и радиаторную решетку. Визуальную агрессивность и динамику модели подчеркивают 17-дюймовые легкосплавные диски и сниженный на 15 мм дорожный просвет. Эти изменения не только придают автомобилю более выразительный вид, но и улучшают его управляемость и динамику.

Интерьер Sportline Business оформлен в спортивном стиле с акцентом на комфорт и функциональность. Подогреваемые спортивные сиденья обеспечивают дополнительную поддержку, а многофункциональный руль улучшает контроль над автомобилем. Большой информационно-развлекательный экран укомплектован современными мультимедийными возможностями, включая совместимость с Android Auto и Apple CarPlay.

Под капотом новой Octavia Sportline Business работает 150-сильный мягкий гибридный двигатель 1.5 eTSI, который сочетает в себе топливную эффективность и достойную производительность. Автомобиль оснащен семиступенчатой автоматической коробкой передач DSG, обеспечивающей плавное и быстрое переключение передач.

Цены на модель начинаются от 41 490 евро для версии лифтбек и 42 490 евро для универсала. Первые поставки автомобилей планируются на июль текущего года, а заказы уже принимаются. Skoda Octavia Sportline Business предлагает баланс между динамикой спортивного автомобиля и утилитарностью делового седана, делая его идеальным выбором для тех, кто ценит стиль, мощь и комфорт.