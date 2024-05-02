В XPeng рассказали о планах на старт продаж летающего автомобиля

Китайский автопроизводитель XPeng планирует к концу года начать предпродажи модульного автомобиля XPeng Aeroht X3-F, оснащенного летательным аппаратом. Об этом заявил вице-президент компании Ван Тань, пишет РИА Новости.

По словам Ван Таня, автомобиль XPeng Aeroht X3-F состоит из двух частей: наземного модуля и воздушного — с вертикальным взлетом и посадкой, который будет способен поднять двух человек.

«Это автомобиль, но вместе с тем в его багажнике находится летательный аппарат, то есть вы можете доехать до какого-то красивого места, припарковаться, вывести из багажника летательный аппарат и полететь. Я думаю, что к концу этого года мы сможем начать принимать предзаказы», — пояснил он.

Вице-президент отметил, что изначально автомобиль, который вмещает четыре–пять человек и имеет улучшенную электрическую систему, позволяющую многократную подзарядку летающего модуля, будет продаваться в Китае, но у компании есть планы по выходу на мировой рынок. По предварительной оценке, стоимость новинки составит от 1 до 2 миллионов юаней (138–276 тысяч долларов). Поставки клиентам планируется начать в четвертом квартале 2025 года.

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При этом воздушный электрический модуль будет иметь как ручной, так и автономный режимы управления, а также панорамную двухместную кабину с обзором на 270 градусов.

Ранее в Абу-Даби был представлен адаптированный под условия пустыни ховербайк Xturismo, способный подниматься на высоту до 20 м и двигаться в течение 40 минут без дозаправки и подзарядки.

В свою очередь южнокорейская компания Hyundai привезла на выставку CES в Лас-Вегасе прототип электрического четырехместного такси с вертикальным взлетом и посадкой, получивший название S-A2. Автопроизводитель отметил, что новинка объединяет в себе автомобильный дизайн с инновационными аэрокосмическими разработками. Ожидается, что такое такси сможет развивать скорость до 192 км/ч и лететь на высоте до 460 м.