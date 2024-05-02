У суперпикапа RAM TRX будет мощный преемник

Спустя неделю после премьеры варианта с форсированным шестицилиндровым мотором руководитель отдела рекламы RAM Джефф Саммерс сообщил интересные подробности. Оказалось, что фирменный ролик, посвящённый 1500 RHO, содержит пасхалку, которую никто не заметил. Она намекает на разработку «следующего высокопроизводительного RAM». Можно сделать вывод: версию RHO последователем TRX не считают.

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Новый пикап RAM 1500 RHO унаследовал у версии TRX перекалиброванную подвеску и усиленный задний мост, однако заявление Джеффа Саммерса можно расценивать, как анонс ещё более экстремального пикапа. В прошлом году гендиректор RAM Тим Кунискис заявил, что отставка восьмицилиндрового TRX «это не конец истории», а теперь очевидно: преемника ещё не показали.

Вероятно, пресс-служба RAM ожидала, что «пасхалку» разгадают американские журналисты или фанаты, но сюжет слишком неоднозначный. К колонне RAM 1500 RHO присоединились два мотоцикла, у одного на номерах было число «540», намекающее на мощность в американских лошадиных силах, а второй был с пустой площадкой под номер. Таким нетривиальным способом Stellantis дал понять, что не готов назвать отдачу ещё более экстремального пикапа.

RAM 1500 RHO стоит 70 тысяч долларов — на десять процентов дешевле Ford Raptor с шестицилиндровым двигателем. Однако в гамме «голубого овала» есть инфернальный Raptor R с мотором V8 за 110 тысяч долларов, то есть запас по цене у потенциального преемника TRX есть.