Cadillac показал новый кроссовер Optiq для китайской молодежи

Новая модель дебютировала на автосалоне в Пекине, и основным рынком для нее станет, как нетрудно догадаться, Китай. Новинка ориентирована в первую очередь на молодую аудиторию: у нее стильный дизайн с минимумом хрома в декоре и «парящей» черной крышей. В Сadillac заявляют, что Optiq разгоняется до «сотни» за шесть секунд и проезжает без подзарядки 600 километров. Прием заказов уже открыт, цены стартуют с 239,7 тысячи юаней, что эквивалентно трем миллионам рублей.

© Cadillac China

Optiq предложат на китайском рынке с передним и полным приводом. Отдача в первом случае составит 245 лошадиных сил, разгон с места до 100 километров в час займет семь секунд, а максимальная скорость будет ограничена 180 километрами в час. Моноприводному кроссоверу положена батарея емкостью 68,4 киловатт-часа, на одном заряде которой он проезжает 536 километров по циклу CLTC.

Более мощный полноприводный вариант оснащен двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 287 лошадиных сил. Емкость батареи в этом случае — 79,7 киловатт-часа, а запас хода — 600 километров. Зарядка батареи с 20 до 80 процентов занимает 33 минуты.

© Cadillac China

© Cadillac China

© Cadillac China

© Cadillac China

© Cadillac China

© Cadillac China

Салон нового электрокросса напоминает соплатфрменный Lyriq, который, как и Optiq, построен на архитектуре Ultium. Перед водителем находится широкоформатный 33-дюймовый цифровой кластер, ниже — физические кнопки управления климат-контролем. На центральном тоннеле расположили поворотный селектор трансмиссии и два подстаканника.

В список оснащения входят двухзонный климат-контроль, кресла с вентиляцией, беспроводная зарядка для смартфона и атмосферная подсветка салона со 126 цветами на выбор.

Сadillac Optiq будет позиционироваться на ступне ниже упомянутого Lyriq. Помимо Китая, модель планируется продавать и в США.