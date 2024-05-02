Обновленный Chery Tiggo 7 стоит в Китае, как Lada Niva Legend в России

Кроссовер выходит на родной рынок с подретушированной внешностью и измененным интерьером. Стоимость варьируется от 74 900 до 96 900 юаней. То есть его начальная цена в пересчете на рубли не достигает и миллиона (967,3 тысячи), а за топовый вариант просят эквивалент 1,3 миллиона рублей. Примерно в том же диапазоне лежит стоимость классической Lada Niva Legend в России.

© Chery

Внешне Chery Tiggo 7 похож на Tiggo 7 Pro Plug-In Hybrid, продающийся в России с 2023 года. Спереди у 4,5-метрового кроссовера решетка радиатора с трехмерными хромированными элементами, сзади — объединенные фонари и два патрубка выхлопной системы. Гамма цветов пока небогатая: кузов можно выкрасить в черный, белый или серый. Размерность колесных дисков — 17 либо 18 дюймов.

© Car News China

© Car News China

© Chery

© Dongchedi

В салоне, копирующем Tiggo 7 Pro Max, появился 24,6-дюймовый кластер, объединяющий «приборку» и дисплей медиасистемы. Сиденья обиты кожей, в оснащение включены кондиционер, бесключевой доступ и запуск мотора, а за звук отвечает аудиосистема с шестью динамиками. Также Chery поработала над вибро- и шумоизоляцией.

Кроме этого, добавлены три ультразвуковых радара, которые позволили внедрить более продвинутых ассистентов.

Кроссовер по-прежнему оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 лошадиных сил (230 Нм крутящего момента). В связке с ним работают «механика» либо вариатор.

В России «семерка» доступна в версии Pro Max и в гибридном варианте. Tiggo 7 Pro без дополнительных приставок исчез с сайта марки в начале апреля: предполагалось, что идет подготовка к выходу на рынок этой же модели под маркой Xcite. Однако в том же месяце сборка на экс-заводе Nissan в Санкт-Петербурге остановилась, и о возобновлении пока информации нет.