Geely снизил цены на кроссовер Monjaro

С наступлением мая китайский производитель пересмотрел стоимость модели. Рекомендованные цены на автомобиль уменьшились во всех комплектациях на 250, 350 и 450 тысяч рублей соответственно. Об этом стало известно экспертам Quto.ru в ходе регулярного мониторинга стоимости новых легковых машин на российском рынке.

© Geely

Сильнее всего подешевела базовая комплектация Luxury — сразу на 450 тысяч рублей, до 4 244 990 рублей. С учётом всех скидок и спецпредложений минимальная стоимость модели может достигать 3 794 990 рублей.

По умолчанию автомобиль оснащается светодиодной оптикой, панорамной крышей с люком, 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов и экраном медиасистемы того же размера, трёхзонным климат-контролем, акустикой с 8 динамиками, вентиляцией и памятью настроек водительского кресла, подогревом всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также широким ассортиментом водительских ассистентов.

Исполнение Flagship стало доступнее на 350 тысяч рублей и отныне оценивается в 3 544 990 рублей (или 4 094 990 рублей со всеми скидками). Такая машина оборудована тонировкой задних стёкол, салонным зеркалом с функцией автозатемнения, вентиляцией пассажирского кресла, проекционным дисплеем, дополнительным 12,3-дюймовым монитором для переднего пассажира и аудиосистемой с 10 динамиками.

Стоимость топовой модификации Exclusive отныне составляет 4 744 990 рублей (4 294 990 рублей с учётом спецпредложений), а цены снижены на 250 тысяч рублей. В перечне опций появляется смарт-ключ в особом дизайне, также покупатель может выбрать из двух особых вариантов окраса, отделку салона чёрной или зелёной замшей и декор из матового хрома или бронзы.

Под капотом Geely Monjaro разместился 2,0-литровая «турбочетвёрка» с отдачей 238 сил и 350 Нм крутящего момента. В связке с агрегатами работает 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.