Renault рассекретил новый компакт-кросс Symbioz

Французский производитель рассекретил новый «паркетник», который в модельном ряду должен занять место между Austral и небольшим Captur. Новинка будет оснащаться исключительно гибридными силовыми установками, а также мультимедийным комплексом с сервисами Google.

© Renault

Автомобиль построен на платформе CMF-B. Его длина составляет 4413 мм, ширина 1797 мм, высота — 1575 мм, расстояние между осями равно 2638 мм. Объём багажного отделения варьируется от 492 до 624 литров.

Переднеприводный вседорожник в движение приводит гибридная силовая установка суммарной мощностью 145 лошадиных сил. В её состав входят 1,6-литровый атмосферный двигатель на 95 сил и два электромотора. Последние питаются от аккумулятора ёмкостью 1,2 кВтч, а расход топлива в смешанном цикле составляет 4,6 литров бензина на 100 км пути.

© Renault

© Renault

© Renault

Внешне модель более всего напоминает более компактный Captur, а главные отличия заключаются в оформлении задней части.

Водителю доступны медиасистема с 10,4-дюймовым вертикальным экраном с интегрированными сервисами Google, в том числе голосовым помощником, а также 24 электронных ассистента.

Все подробности о ценах и комплектациях Renault Symbioz станут известны ближе к дате начала продаж. По планам, в дилерских центрах марки новинка появится в июле 2024 года.