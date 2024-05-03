Lada Granta установила новый рекорд продаж

Россияне по-прежнему отдают предпочтение самой доступной модели на российском рынке - Lada Granta. Вазовский "бюджетник" остается абсолютным хитом продаж, хотя китайских конкурентов у него становится всё больше.

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Несмотря на то, что объемы российского авторынка еще не достигли досанкционных значений, Lada Granta смогла установить абсолютный рекорд продаж. Так, в апреле 2024-го в России было реализовано 21,4 тыс. этих автомобилей (+8%), что стало лучшим результатом для модели с момента выхода на рынок в 2011 году. По итогам четырех месяцев текущего года продажи "Гранты" остались на прежнем уровне и составили 64,2 тыс. машин, согласно данным автопроизводителя.

Стоит отметить, что в апреле Lada Granta вновь стала доступна с автоматической трансмиссией - это подстегнуло спрос на модель в больших городах и во многом обеспечило ей рекордные продажи в целом. Классический "автомат" Jatco устанавливается на автомобили Lada Granta с типом кузова седан и лифтбек. Цена седана с АТ составляет от 1 млн 176 тыс. 900 рублей, лифтбека - от 1 млн 247 тыс. 900 рублей. Партия таких машин в течение года будет выпускаться с использованием оставшихся на АвтоВАЗе японских "автоматов" и составит около 5 тыс. штук.

Как рассказал "РГ" коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский, клиенты, которые эксплуатировали автомобили с данной коробкой передач, звонят в дилерские центры и просят законтрактовать новые автомобили Granta. Спрос большой, если в дилерские сети поступит небольшое количество машин, то они будут распроданы за 1-2 месяца.

"Основные конкуренты Lada Granta с автоматической трансмиссией - седаны Changan Alsvin (от 1 млн 750 тыс. руб.) и Solaris HS (от 2 млн 064 тыс. 900 руб.). Преимущества: конкурентная РРЦ (от 1 млн 176 тыс. 900 руб.), качество и долговечность коробки передач, стоимость обслуживания, доступность запасных частей", - комментирует Александр Шапринский.

В свою очередь, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что двухпедальная "Гранта" будет конкурировать, прежде всего, со своим "коллегой" по бренду - Lada Vesta NG, которая оснащается китайским вариатором и стоит от 1 млн 588 тыс. 900 рублей.

Кстати, флагманская модель АвтоВАЗа также обновила свой максимум - в апреле было продано 13,5 тыс. автомобилей, а всего с начала года покупателей нашли 36,8 тыс. Lada Vesta NG.