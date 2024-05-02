Некогда популярный в России Suzuki Swift сменил поколение в Индии

Чтобы оформить заявку, нужно внести символическую сумму в размере 11 тысяч рупий, что эквивалентно 12 тысячам рублей. Полноценный старт продаж Swift седьмого (или четвертого, если считать с 2004 года) поколения будет дан 9 мая, тогда же озвучат цены. Пока Suzuki предлагает рассмотреть новый хэтчбек на затемненном тизере и делится некоторыми подробностями о техническом оснащении.

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Самое важное изменение — это новейший 1,2-литровый трехцилиндровый двигатель Z12E серии Z, который пришел на смену устаревшему мотору K12 с четырьмя цилиндрами. При этом мощность и крутящий момент не изменились — 90 лошадиных сил и 113 Нм.

Стоит отметить, что у Swift для японского рынка, который дебютировал в конце 2023 года, мотор 1.2 работает в составе «мягкогибридной» силовой установки — он дополнен 12-вольтовым стартер-генератором, помогающим ДВС на старте и при ускорениях. Такой вариант ожидается и в Индии.

Если же говорить о внешних изменениях, то новый Swift можно отличить от дореформенного по более компактной радиаторной решетке и слегка модернизированной светодиодной оптике. Салон, как ожидается, будет выполнен с оглядкой на «старший» Baleno, с девятидюймовым сенсорным экраном. Ждут в Индии и продвинутый комплекс систем безопасности, а заодно и расширение списка стандартных опций.

Главными конкурентами нового Suzuki Swift на индийском рынке выступят Hyundai Grand i10 Nios, Tata Tiago и Citroen C3. Ожидается, что со сменой поколения японский хэтчбек ощутимо подорожает — цены вырастут с нынешних 630 тысяч до 880 тысяч рупий (примерно 700-980 тысяч рублей по курсу сегодняшнего дня).

Что же касается Suzuki в России, то это единственная японская автомобильная компания, которая до сих пор не объявила о прекращении деятельности в стране на фоне СВО. Официальный сайт работает, там представлены две модели, Vitara и Jimny, правда без указания цен. Swift в списке нет, хотя эта модель некогда была весьма популярна на нашем рынке.