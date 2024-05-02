Red Bull Racing совершает революцию с новым гиперкаром RB17

В мире гиперкаров готовится настоящий прорыв, сообщает SPEEDME.RU. Команда Red Bull Racing анонсировала выпуск своего новейшего творения – гиперкара RB17, который был разработан под руководством уходящего главного технического директора, Адриана Ньюи.

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Ньюи, отмеченный 13 чемпионатами и почти двумя десятками лет в команде, завершает свою карьеру в Red Bull кульминацией своих технических достижений – RB17. RB17 обещает стать настоящей сенсацией. Этот автомобиль, спроектированный исключительно для трека, оснащен двигателем V10 мощностью 1000 лошадиных сил, способным разгоняться до 15 000 оборотов в минуту, а добавочные 200 л.с. предоставит электромотор.

Сообщается, что общая масса RB17 не превысит 910 кг, что позволит ему по своим характеристикам сравниться с болидами Формулы-1. Что касается аэродинамики, RB17 не уступает в этом плане. Пиковая прижимная сила гиперкара оценивается в 1 700 кг при скорости 240 км/ч и в 900 кг при 190 км/ч. Эти характеристики обещают невероятные возможности на трассе, где каждая деталь автомобиля будет способствовать максимальной производительности.

Также стало известно, что RB17 будет представлен на фестивале скорости в Гудвуде в июле, где поклонники и эксперты смогут впервые увидеть этот уникальный автомобиль. Red Bull планирует выпустить всего 50 экземпляров, и каждый из них будет стоить около 6,3 миллиона долларов. С учетом такой эксклюзивности и впечатляющих технических данных, RB17 несомненно станет жемчужиной в коллекции любого автоэнтузиаста.