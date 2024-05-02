Заводу «Москвич» больше не грозит банкротство

Завод «Москвич» не признают банкротом. Российский автопроизводитель выступил с официальным опровержением финансовых проблем. Quto.ru

«На прошлой неделе «Москвич» направил кассационную жалобу, суд приостановил исполнение дела по взысканию задолженности. Таким образом, в настоящее время у Silver Basis отсутствуют основания для обращения в суд с заявлением о признании АО МАЗ «Москвич» несостоятельным (банкротом)», — говорится в сообщении. Газета.Ru

Ранее стало известно, что зарегистрированная в Гонконге компания «Силвер бейзис (HK) инвестмент девелопмент компани лимитед» намерена обратиться в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании завода «Москвич» банкротом. Сам автозавод отрицал наличие причин для банкротства.

Гонконгская компания в августе 2023 года подала иск с требованием взыскать с завода «Москвич» почти €2,5 млн задолженности и €124 тыс. неустойки по договору от 2020 года (тогда «Москвич» принадлежал французской компании Renault и назывался ЗАО «Рено Россия»). В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы обязал взыскать с «Москвича» в пользу Silver Basis образовавшуюся задолженность. ТАСС