В Индонезии стартовали продажи нового электрокара Wuling Cloud

Индонезия встречает нового участника рынка электромобилей — Wuling Cloud, который был представлен на местной территории под эгидой китайской марки, известной в Китае как Baojun Cloud. Это событие ознаменовало новый этап в развитии электромобильной индустрии в стране, начав предварительные продажи с ценой в 410 миллионов рупий (около 25 250 долларов США), что значительно выше стартовой цены на его родине, сообщает SPEEDME.RU.

© wuling.id

На местном рынке используется бренд Wuling, а не Baojun, что связано с маркетинговыми и стратегическими особенностями бренда в Индонезии. Модель Cloud была впервые представлена в феврале текущего года и отличается увеличенным запасом хода до 505 км, что на 45 км больше, чем у самой продвинутой китайской версии. Автомобиль обладает привлекательными размерами и техническими характеристиками, включая 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, камеру кругового обзора и инновационный «умный» электрический задний багажник.

К тому же, покупатели, оформившие предзаказ, получают пожизненную гарантию на ключевые компоненты электромобиля, включая батарею и электродвигатель, что является значительным бонусом. Особенности предложения включают также 7 кВт зарядное устройство и бесплатное техническое обслуживание до 15,5 лет или 155 000 км, что подчеркивает стремление Wuling поддерживать долгосрочные отношения с клиентами и укреплять доверие к бренду.

Запуск Wuling Cloud совпал с открытием выставки электромобилей Periklindo 2024 (PEVS 2024), где бренд смог продемонстрировать свои преимущества на фоне других китайских производителей, таких как Neta. Это событие стало важным шагом для Wuling в укреплении своих позиций на растущем рынке электромобилей в Индонезии и показало готовность компании к адаптации своих продуктов к местным условиям и потребностям.