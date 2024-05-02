Kia представил обновленную версию Picanto 2024 года

Kia продолжает удивлять автолюбителей, представив обновленную версию своего популярного городского автомобиля Kia Picanto. Модель 2024 года получила новый внешний дизайн, вдохновленный флагманским электромобилем Kia EV9, что придает ей современный и динамичный вид.

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Несмотря на свежий экстерьер, Picanto сохраняет свой статус одного из самых доступных автомобилей на рынке, предлагая отличное соотношение цены и качества. Стартовая цена обновленного Picanto в комплектации «2» составляет 15 595 фунтов стерлингов (примерно 1,8 млн рублей), сообщает 32cars.ru.

Эта версия оснащена автоматическими фарами, серебристыми оконными молдингами, датчиками дождя, 14-дюймовыми легкосплавными дисками, рулем из искусственной кожи, черными тканевыми сиденьями, кондиционером, а также задними парковочными датчиками и камерой заднего вида. Системы безопасности включают в себя помощь при удержании полосы, предотвращение столкновений, помощь при старте на подъеме и круиз-контроль. Каждая версия Picanto теперь оснащена центральным 8-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, что делает взаимодействие с мультимедийной системой более удобным и интуитивно понятным. Также присутствует 4,2-дюймовый дисплей водителя для отображения важной информации о работе автомобиля.

Высшая комплектация GT-Line S, начиная от 18 445 фунтов стерлингов (около 2,1 млн рублей), добавляет ряд эксклюзивных элементов, таких как люк, салонная подсветка и улучшенные системы безопасности. Эта версия также получает более мощный 1,2-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 77 л.с., что делает ее отличным выбором для тех, кто ищет больше динамики в компактном автомобиле.

Представленные изменения подчеркивают стремление Kia к инновациям и предоставлению высококачественных и доступных автомобилей для широкого круга потребителей. Обновленный Kia Picanto уже доступен для заказа, а первые поставки ожидаются в июле текущего года. Это идеальный выбор для тех, кто ищет стильный, но при этом доступный городской автомобиль.