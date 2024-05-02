Nissan выпустил новый электрокар под брендом Silence

Nissan, в партнерстве с ACCIONA и их брендом микромобильности Silence, запускает новую модель Silence S04 Nanocar, которая может революционизировать городское передвижение в Европе. Этот компактный электромобиль специально разработан для удобства и экологичности в городских условиях, сообщает SPEEDME.RU.

© nissan-global.com

Модель Silence S04 предлагается в двух версиях: L6e и L7e. Первая версия идеально подходит для коротких городских поездок с максимальной скоростью 45 км/ч и запасом хода до 175 километров, в то время как L7e предназначена для тех, кто ищет большую скорость (до 85 км/ч) и запас хода до 149 километров. Обе версии оснащены двумя съемными аккумуляторами по 5,6 кВт/ч, что позволяет заряжать их в любом удобном месте — будь то дома или в офисе.

Особенностью Silence S04 является возможность замены аккумуляторов на зарядных станциях по подписке, что предоставляет дополнительное удобство для пользователей. Также важным аспектом является мобильное приложение «My Silence», которое предлагает такие функции, как доступ без ключа, поиск автомобиля на парковке и отслеживание уровня зарядки аккумулятора и запаса хода в реальном времени.

Продажи Silence S04 Nanocar начнутся в июне 2024 года во Франции и Италии, а в Германии автомобиль появится в сентябре того же года. Этот автомобиль не только предоставляет новые возможности для городского передвижения, но и способствует улучшению экологической ситуации, предлагая альтернативный и устойчивый способ передвижения в городах.