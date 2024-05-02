В России появится роскошный внедорожник Rox Motor 01

Исполнительный директор компании KaiHe, дистрибьютор Rox Вадим Ли анонсировал старт официальных продаж в России машин Rox Motor, передают «Китайские автомобили».

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Речь идет о внедорожнике с индексом 01. Как отмечается, процесс оформления Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) уже запустили, и после его получения KaiHe начнет поставки крупных партий автомобилей в страну.

Завершение процедуры сертификации ожидается до конца текущего года, отметил Ли.

Rox Motor является молодой компанией. Ее основал в 2021 году генеральный директор крупного производителя роботов-пылесосов Roborock. На первых порах Rox Motor занималась созданием систем автономного вождения. После этого фирма приняла решение войти в сегмент гибридных автомобилей.

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель XPeng планирует к концу года начать предпродажи модульного автомобиля XPeng Aeroht X3-F, оснащенного летательным аппаратом. Как стало известно, машина состоит из двух частей: наземного модуля и воздушного - с вертикальным взлетом и посадкой, который будет способен поднять двух человек.