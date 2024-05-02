СМИ назвали машину, которая упала в цене на 500 тысяч рублей

Стоимость кроссовера Geely Monjaro, который пользуется спросом у российских граждан, резко упала. Благодаря увеличению прямой скидки на данную машину и уменьшению ее цены модель подешевела на 300-500 тысяч рублей, или на 6,2-11%, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на анализ прайс-листов Geely.

Речь идет обо всех трех комплектациях автомобиля.

Согласно мониторингу цен, базовая версия Luxury стала доступнее на 450 тысяч рублей, версия Flagship — на 350 тысяч рублей, Exclusive — на 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что бренд Geely провел необычный краш-тест Monjaro. Как писал портал IXBT, на автомобиль с высоты нескольких метров сбросили контейнер массой 2,2 тонны. В ходе испытания у него вылетели стекла задних дверей, а также сработали подушки и шторки безопасности.

При этом стекла передних дверей и лобовое стекло лишь покрылись трещинами. Стойки крыши не деформировались, а двери спокойно открылись после тестирования.