АвтоВАЗ увеличил продажи Lada в России

В России в минувшем месяце зафиксирован рост продаж коммерческих и пассажирских автомобилей Lada. Показатель увеличился на 64,8% год к году, до 45,6 тысячи единиц, сообщил производитель «АвтоВАЗ».

Уточняется, что указанный уровень — новый абсолютный максимум с 2012 года.

Как отмечается, за январь-апрель 2024 года продажи марки также демонстрируют позитивную динамику. Так, значение возросло на 49,2% год к году, до 137 тысяч автомобилей.

Ранее стало известно, что общий объем вложений АвтоВАЗа в проект нового семейства машин Lada Iskra составит 37 млрд рублей.

Как отмечалось, сумма включает в себя разработку машины и подготовку ее производства. В компании оценили степень готовности «Искры» к массовому производству в 80%.