В США ужесточают требования к фургонам доставки

В ответ на значительный рост электронной коммерции и, как следствие, увеличение количества фургонов доставки на дорогах, США предпринимают шаги по усилению их безопасности. Институт страхования безопасности дорожного движения (IIHS) обратил внимание на повышенные риски, которые представляют собой эти транспортные средства, особенно для пешеходов и велосипедистов, сообщает SPEEDME.RU.

© ford.com

В последние годы объемы продаж фургонов доставки выросли на 43% с 2020 года. Однако вместе с их числом возросло и количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с этим типом транспорта. По данным IIHS, высокая посадка и большой вес фургонов делают их более опасными по сравнению с легковыми автомобилями. В связи с этим, ведущие производители фургонов доставки в США обязались оснащать свои новые модели системами предотвращения столкновений спереди.

Эта мера, как ожидается, значительно уменьшит количество аварий, связанных с данным типом автомобилей. IIHS предсказывает, что введение этой технологии может предотвратить до 77 000 аварий в год и снизить количество столкновений фургонов с пешеходами на 1 200 случаев ежегодно. Кроме того, IIHS призывает производителей не останавливаться на достигнутом и внедрять дополнительные меры безопасности, такие как системы предупреждения о выходе из полосы и ограничители скорости.

По оценкам института, такие системы могут снизить опасность в 11% смертельных столкновений с участием фургонов доставки и потенциально предотвратить катастрофы в 10% смертельных аварий с их участием. Инициативы по улучшению безопасности фургонов доставки являются своевременным и важным шагом в обеспечении безопасности не только водителей и пассажиров, но и других участников дорожного движения. Это не только способствует снижению числа ДТП, но и подчеркивает ответственное отношение к безопасности со стороны крупных корпораций.