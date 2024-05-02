Водителей начнут штрафовать за непристегнутых пассажиров

Комплексы автоматической фиксации нарушений начали распознавать отсутствие ремней безопасности не только у водителей, но у и пассажиров. Как говорится в отчёте Научного центра безопасности дорожного движения МВД, в 2023 году камеры зафиксировали почти в два раза больше случаев несоблюдения правил применения ремней безопасности по сравнению с 2022-ым.

В ведомстве сообщили, что в 2022 году было выписано 4,7 млн «писем счастья» за это нарушение, а в 2023-ем — уже 8,2 млн постановлений. Штраф за непристёгнутый ремень составляет 1000 рублей.

«Следует отметить, что с 2023 года в автоматическом режиме стало выявляться неиспользование ремня безопасности пассажиром, за что водитель также привлекается к административной ответственности по ст. 12.6 КоАП», — пояснили в МВД.

По предварительным данным, на данный момент речь идёт только о пассажирах спереди, «заглянуть» на заднее сиденье дорожные камеры пока не способны: обзор загораживают передние кресла, а висят устройства достаточно высоко.

Тем временем, что только в одном регионе более 70 тысяч водителей получили штрафы за непристёгнутый ремень в 2024. В период с января по март 2024 года на территории Московской области было выписано 71,4 тысячи штрафов за езду с непристёгнутым ремнём безопасности. Как пояснили в подмосковном министерстве транспорта, во всех случаях нарушения были замечены дорожными камерами.