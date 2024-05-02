Представлен первый в мире серийный автомобиль-трансформер

В рамках проведения Пекинского автосалона было представлено инновационное транспортное средство - автомобиль-трансформер. Компания Changan, ведущий производитель автомобилей в Китае, показала новую линейку серийных легковых автомобилей, отражением которой стал Nevo E07.

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Глава автомобильного завода Changan Automobile, во время дебюта новинки подчеркнул уникальные возможности Nevo E07. Новый автомобиль обладает способностью менять форму, функции и программное обеспечение. Выпуск Nevo E07 ознаменовывает начало эпохи выпуска серийных автомобилей-трансформеров и подтверждает успех Changan в развитии и внедрении цифрового интеллекта в легковые автомобили.

Автомобиль Changan Nevo E07 — это инновационное транспортное средство, которое объединяет в себе функциональность внедорожника, удобство легкового автомобиля и возможность быстрой трансформации открытого кузова. Его размеры впечатляют: длина превышает 5 метров, ширина близка к 2 метрам, колесная база равна 3100 мм, что обеспечивает максимальное пространство в салоне.

Оперативное внедрение передовых технологий и процессов на заводе Changan было реализовано всего за 352 дня и является примером высокой эффективности и профессионализма команды Changan. Изготовление кузова под давлением, установка гибридных силовых агрегатов и другие инновации обеспечивают высокие показатели качества и выпускаемых автомобилей.

Последние достижения в области цифровых технологий переворачивают представление о производственном управлении. Новый завод Changan стал примером инновационного подхода: все поставщики компонентов объединены одной цифровой сетью, работающей в реальном времени благодаря высокоскоростным сетям 5G+. Благодаря такой автоматизации эффективность производства выросла на 20%.