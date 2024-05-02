Представлен первый в мире серийный автомобиль-трансформер
В рамках проведения Пекинского автосалона было представлено инновационное транспортное средство - автомобиль-трансформер. Компания Changan, ведущий производитель автомобилей в Китае, показала новую линейку серийных легковых автомобилей, отражением которой стал Nevo E07.
Глава автомобильного завода Changan Automobile, во время дебюта новинки подчеркнул уникальные возможности Nevo E07. Новый автомобиль обладает способностью менять форму, функции и программное обеспечение. Выпуск Nevo E07 ознаменовывает начало эпохи выпуска серийных автомобилей-трансформеров и подтверждает успех Changan в развитии и внедрении цифрового интеллекта в легковые автомобили.
Автомобиль Changan Nevo E07 — это инновационное транспортное средство, которое объединяет в себе функциональность внедорожника, удобство легкового автомобиля и возможность быстрой трансформации открытого кузова. Его размеры впечатляют: длина превышает 5 метров, ширина близка к 2 метрам, колесная база равна 3100 мм, что обеспечивает максимальное пространство в салоне.
Оперативное внедрение передовых технологий и процессов на заводе Changan было реализовано всего за 352 дня и является примером высокой эффективности и профессионализма команды Changan. Изготовление кузова под давлением, установка гибридных силовых агрегатов и другие инновации обеспечивают высокие показатели качества и выпускаемых автомобилей.
Последние достижения в области цифровых технологий переворачивают представление о производственном управлении. Новый завод Changan стал примером инновационного подхода: все поставщики компонентов объединены одной цифровой сетью, работающей в реальном времени благодаря высокоскоростным сетям 5G+. Благодаря такой автоматизации эффективность производства выросла на 20%.