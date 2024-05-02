В России появится новый кроссовер, способный разгоняться до «сотни» за 6 секунд
В недавнем времени на испытательном полигоне в Китае был замечен новый автомобиль бренда Wey, принадлежащий компании Great Wall, который проходит тестовые испытания.
Great Wall намерен официально запустить продажи нового гибридного кроссовера Wey 007 на российском рынке до конца текущего года. Шестиместный автомобиль Wey 007 имеет большое количество сходств с гибридом Lixiang L9 и является ни чем иным как маркетинговой стратегией концерна Great Wall на фоне растущего спроса на аналогичные модели в России.
Новый гибридный кроссовер Wey 007 — это уникальный автомобиль с параллельной системой расположения силового агрегата. В автомобиле Wey 007 двигатель взаимодействует напрямую с колесами, что обеспечивает возможность подзарядки без использования внешних источников.
Ожидается, что мощность гибридной силовой установки составит от 450 до 500 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч займет всего 6 секунд, а запас хода на одном заряде батареи будет превышать 1200 километров.
В настоящее время на российском рынке автомобильный бренд Wey представлен единственным кроссовером Wey 05, который поступил в продажу в конце февраля текущего года. Автомобиль оснащен гибридной системой, которая работает как подключаемый гибрид (PHEV) и может быть заряжена от зарядной станции.
В компании Great Wall сообщили о том, что на все автомобили, представленные на российском рынке будет представлена официальная гарантия, качественное обслуживание и русификация мультимедийных интерфейсов. В настоящее время стоимость новинки от Great Wall пока не сообщается, но ожидается, что она будет не выше стоимости своего предшественника Wey 05, который оценен в 6 149 000 рублей.
Напомним, что единственная модель Wey 05, продаваемая в России, комплектуется 2,0-литровой 421-сильной гибридной силовой установкой.