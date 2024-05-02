В России появится новый кроссовер, способный разгоняться до «сотни» за 6 секунд

В недавнем времени на испытательном полигоне в Китае был замечен новый автомобиль бренда Wey, принадлежащий компании Great Wall, который проходит тестовые испытания.

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Great Wall намерен официально запустить продажи нового гибридного кроссовера Wey 007 на российском рынке до конца текущего года. Шестиместный автомобиль Wey 007 имеет большое количество сходств с гибридом Lixiang L9 и является ни чем иным как маркетинговой стратегией концерна Great Wall на фоне растущего спроса на аналогичные модели в России.

Новый гибридный кроссовер Wey 007 — это уникальный автомобиль с параллельной системой расположения силового агрегата. В автомобиле Wey 007 двигатель взаимодействует напрямую с колесами, что обеспечивает возможность подзарядки без использования внешних источников.

Ожидается, что мощность гибридной силовой установки составит от 450 до 500 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч займет всего 6 секунд, а запас хода на одном заряде батареи будет превышать 1200 километров.

В настоящее время на российском рынке автомобильный бренд Wey представлен единственным кроссовером Wey 05, который поступил в продажу в конце февраля текущего года. Автомобиль оснащен гибридной системой, которая работает как подключаемый гибрид (PHEV) и может быть заряжена от зарядной станции.

В компании Great Wall сообщили о том, что на все автомобили, представленные на российском рынке будет представлена официальная гарантия, качественное обслуживание и русификация мультимедийных интерфейсов. В настоящее время стоимость новинки от Great Wall пока не сообщается, но ожидается, что она будет не выше стоимости своего предшественника Wey 05, который оценен в 6 149 000 рублей.

Напомним, что единственная модель Wey 05, продаваемая в России, комплектуется 2,0-литровой 421-сильной гибридной силовой установкой.