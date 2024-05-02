Продажи «Патриотов» и «Атлантов» принесли «Соллерсу» 5 млрд прибыли

Консолидированная выручка составила 82,3 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 4,9 млрд. На позитивную динамику финансовых показателей повлияло то, что группа вывела на рынок новинки под брендом Sollers: коммерческие автомобили Atlant и Argo, а также пикапы ST6 (эти модели предоставлены китайской маркой JAC).

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В пресс-службе «Соллерса» напоминают, что 2023-й стал важным годом для российской компании. Так, автопроизводитель начал серийный выпуск пикапов Sollers ST6 на площадке «Автомобильные Индустриальные Технологии» во Владивостоке — это бывший завод Mazda.

В Ульяновске стартовала сборка малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Местом производства стал новый конвейер «Соллерс Карго», расположенный на территории Ульяновского автозавода. Кроме того, в Елабуге началась сборка дизельных двигателей на бывшем моторном заводе Ford.

Ранее оказались раскрыты детали дальнейшей модернизации модели УАЗ «Патриот». Отечественный внедорожник не только получит новую техническую «начинку», но и обзаведётся другим мультимедийным комплексом. Ознакомиться с изменениями покупатели смогут к 2025 году.