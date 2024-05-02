Названы все новинки, вышедшие на российский авторынок в апреле

В апреле в России было представлено сразу несколько автомобильных новинок, среди которых можно выделить довольно неожиданные модели.

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Omoda C5 довольно давно пользуется популярностью среди покупателей в России, теперь доступен в новой комплектации Fun, стоимость которой заявлена от 2 179 900 рублей. В сравнение с актуальной версией, новая комплектация стала доступнее на 500 000 рублей, что стало большой неожиданностью для ценителей марки. Omoda C5 является довольно востребованным автомобилем в России среди автолюбителей.

В то же время, популярный на российском рынке китайский автомобильный бренд Geely вывел в продажу флагман Monjaro. Флагманский кроссовер получил стилистические изменения в дизайне как снаружи, так и внутри, также появились эксклюзивные сочетания материалов в отделки салона.

В прошлом месяце бренд BAIC презентовал в России сразу несколько новых моделей автомобилей, включая обновленные комплектации кроссовера X55 и лимитированную версию BJ40 Champion. X55 получил новую комплектацию Luxury с большим комическом «зимних» опции. BJ40 Champion же теперь предлагается с матовым окрасом кузова и инновационным декором, также отличительной особенностью стали красные тормозные суппорты и улучшенная проходимость.

Также в России в прошлом месяце был открыт предзаказ на внедорожник BAIC BJ40 с дизельной силовой установкой в комплектации Exclusive. Модельной линейке BAIC также появился седан U5 Plus CNG, способный работать как на бензине, так и на метане.

Еще одной автомобильной новинкой на российском автомобильном рынке стал Jaecoo J8, который стал флагманом бренда. Этот внедорожник имеет три варианта комплектации, одна из которых включает в себя регулируемую подвеску и инновационную систему AWD Torque-Vectoring.