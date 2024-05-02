Самая дорогая модель Geely продается лучше прочих в России

Март 2024 года эта китайская марка завершила с 15 тысячами проданных автомобилей на российском рынке, что в 2,9 раза больше результата того же месяца годом ранее. «Автостат» публикует статистику продаж Geely и топ-3 самых востребованных моделей у россиян. На первом месте по-прежнему находится флагманский кроссовер Monjaro — самый дорогой автомобиль в актуальной линейке бренда.

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Monjaro разошелся в марте в количестве 5175 штук против 170 годом ранее. На втором месте по объемам продажи — Coolray, который приобрели 2804 покупателя (+2,5 процента). Третий результат показал кросс-купе Geely Tugella — 1869 реализованных машин (рост в 2,7 раза).

В общероссийском рейтинге компаний с наибольшим объемом продаж Geely занимает третье место. На первом — бессменный лидер Lada, а на втором — Haval. Три перечисленных марки завершили первый весенний месяц с результатами 39,9 тысячи, 16 тысяч и 15 тысяч проданных машин.

За первый квартал 2024 года дилеры Geely реализовали 36 264 автомобиля, что в три раза больше показателя за те же три месяца 2023-го. За минувший год Geely вывела на российски рынок несколько новинок — это новый Сoolray, модель Atlas (он же новый Atlas Pro), седан Emgrand, трехрядный кроссовер Okavango, а также обновленный Monjaro. Параллельно был запущен бренд Belgee — под этой маркой в Беларуси и России пока продается всего одна модель, X50, она же дорестайлинговый Coolray, собранный на заводе «БелДжи».

В обозримом будущем в России ждут бизнес-седан Geely Preface с агрегатами Volvo. Модель D-класса фигурировала в модельном плане российского офиса Geely на 2024 год, о котором инсайдеры рассказали еще в ноябре 2023-го.