Ford отзывает более 1300 Transit Connect из-за проблем с панорамной крышей

Ford Motor Company в очередной раз сталкивается с проблемой панорамных крыш в своих автомобилях. На этот раз под отзыв попали модели Ford Transit Connect 2017 и 2019 годов выпуска. Производитель объявил об отзыве этих транспортных средств после получения нескольких сообщений о возможном отслоении панорамной крыши во время движения.

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Проблема затрагивает автомобили, произведенные на заводе в Валенсии, Испания, с октября 2016 года по июнь 2019 года. Это уже четвертый случай подобного отзыва компанией Ford с 2016 года. Согласно сообщениям, компания получила пять отчетов о подобных инцидентах за период с августа 2022 года по март 2023 года, сообщает 32cars.ru.

Исследования показали, что причиной отслоения стали загрязнения на поверхности стекла, нарушающие адгезию грунтовочного слоя. На данный момент известно о 14 случаях отслоения крыши, начиная с октября 2016 года. К счастью, ни один из этих случаев не привел к дорожно-транспортным происшествиям или травмам.

В рамках отзыва дилеры Ford будут снимать панорамные стеклянные крыши, очищать поверхности и заново устанавливать их для предотвращения дальнейших проблем. Владельцы автомобилей будут уведомлены о начале отзыва, который запланирован с 20 по 24 мая.

Панорамные крыши для Ford Transit Connect поставлялись венгерской компанией BOS Automotive Products. Отмечено, что загрязнение могло произойти во время обработки стекла на производственных линиях поставщика. Симптомами, на которые следует обратить внимание владельцам, являются усиленный шум ветра и протечки воды через крышу. Проверить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на официальном сайте производителя по 17-значному идентификационному номеру транспортного средства. Этот отзыв затрагивает 1 315 автомобилей Transit Connect и показывает приверженность Ford к обеспечению безопасности и надежности своих транспортных средств, несмотря на сложности с некоторыми из своих технологий.