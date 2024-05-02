Alpina готовит мощную версию универсала BMW 3-Series

Alpina, известный немецкий тюнер, активно занимается обновлением модели B3 Touring, построенной на базе BMW 3-Series. Это обновление приходится на время, когда слухи указывают на подготовку BMW к второму рестайлингу 3-Series, что должно продлить жизнь модели до появления ее преемника в 2027 году.

© b3.alpina.de

НКак сообщает 32cars.ru, недавно был замечен прототип универсала B3 Touring, что является подтверждением начала тестирований. Это уже второе обновление для текущего поколения Alpina B3, которое следует за первым рестайлингом, произведенным в 2023 году. Первое обновление синхронизировалось с изменениями в стандартной BMW 3-Series.

На замаскированном прототипе можно заметить изменения в передней и задней частях автомобиля, однако основная архитектура остается неизменной. Текущий B3 оснащен 3,0-литровым шестицилиндровым битурбо двигателем, занятым из BMW M3, с мощностью 488 лошадиных сил. Предполагается, что этот двигатель сохранится и в обновленной модели.

Кроме того, Alpina предлагает дизельную версию под названием D3 S в некоторых регионах, которая также оснащена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Ожидается, что большинство изменений коснутся интерьера автомобиля, где BMW и Alpina планируют использовать более качественные материалы и возможно, обновят пользовательский интерфейс. Это обновление призвано укрепить позиции модели на рынке и предложить потребителям еще более премиальный продукт.

Представление обновленной BMW 3-Series ожидается в этом году, а модель B3 от Alpina, вероятно, появится в продаже несколько месяцев спустя, как модель 2025 года. Это станет значительным событием для любителей бренда, предпочитающих уникальное сочетание роскоши, спортивных характеристик и функциональности универсала.