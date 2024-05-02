Alpina готовит мощную версию универсала BMW 3-Series
Alpina, известный немецкий тюнер, активно занимается обновлением модели B3 Touring, построенной на базе BMW 3-Series. Это обновление приходится на время, когда слухи указывают на подготовку BMW к второму рестайлингу 3-Series, что должно продлить жизнь модели до появления ее преемника в 2027 году.
НКак сообщает 32cars.ru, недавно был замечен прототип универсала B3 Touring, что является подтверждением начала тестирований. Это уже второе обновление для текущего поколения Alpina B3, которое следует за первым рестайлингом, произведенным в 2023 году. Первое обновление синхронизировалось с изменениями в стандартной BMW 3-Series.
На замаскированном прототипе можно заметить изменения в передней и задней частях автомобиля, однако основная архитектура остается неизменной. Текущий B3 оснащен 3,0-литровым шестицилиндровым битурбо двигателем, занятым из BMW M3, с мощностью 488 лошадиных сил. Предполагается, что этот двигатель сохранится и в обновленной модели.
Кроме того, Alpina предлагает дизельную версию под названием D3 S в некоторых регионах, которая также оснащена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода. Ожидается, что большинство изменений коснутся интерьера автомобиля, где BMW и Alpina планируют использовать более качественные материалы и возможно, обновят пользовательский интерфейс. Это обновление призвано укрепить позиции модели на рынке и предложить потребителям еще более премиальный продукт.
Представление обновленной BMW 3-Series ожидается в этом году, а модель B3 от Alpina, вероятно, появится в продаже несколько месяцев спустя, как модель 2025 года. Это станет значительным событием для любителей бренда, предпочитающих уникальное сочетание роскоши, спортивных характеристик и функциональности универсала.