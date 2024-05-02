Составлен список самых «живучих» больших кроссоверов

Эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о наиболее «живучих» семиместных кроссоверах, которые можно купить в России. В его список вошли Mazda CX‑9, Ford Explorer V и другие модели.

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Зиновьев подчеркнул, что большие кроссоверы долговечнее массовых компактных. Семиместный кроссовер, цена которого сопоставима со стоимостью компактных кроссоверов, будет старше, но зато его подвеска будет крепче, кузов — лучше защищен от коррозии, а главные агрегаты будут иметь более высокий ресурс.

В своей список эксперт включил большие кроссоверы с пробегом 100-150 тысяч километров и стоимостью до двух миллионов рублей. Выпущены такие авто были в основном 8-12 лет назад.

Первым в списке идет Ford Explorer V возрастом 9-11 лет.

«Подвеска очень крепкая. Электроники много, и она —основной источник мелких поломок. Чаще всего хандрят климат-контроль и ассистент парковки», —рассказал эксперт об этом авто.

Также Зиновьев обратил внимание на Kia Sorento Prime III 2014-2016 годов выпуска, Mazda CX‑9 японской сборки 2012-2014 годов, Peugeot 5008 возрастом от четырех до шести лет (встречаются с пробегом меньше ста тысяч километров). В случае с Peugeot эксперт посоветовал отдавать предпочтение моделям с дизельным двигателем DW10 2.0 (150 лошадиных сил), который «едет шустрее».

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За два миллиона рублей можно купить семиместный кроссовер Skoda Kodiaq возрастом пять-шесть лет и с пробегом от 69 тысяч километров, а также Toyota Highlander II 2011-2012 годов и трехлетний Chery Tiggo 8 с пробегом менее 50 тысяч километров.

Ранее сервис по выбору, покупке и продаже машин «СберАвто» назвал Lada, Kia и Hyundai самыми популярными автомобильными марками в России. В Центральном федеральном округе в топ-3 моделей вошли Lada Granta, Kia Rio и Hyundai Solaris.