Acura начала поставки первых электрокаров ZDX

Acura отмечает важный этап в своей истории, начав поставки своего первого полностью электрического внедорожника ZDX 2024 года. Этот автомобиль доступен в двух исполнениях: стандартном A-Spec и более мощном Type S, оба из которых подходят для использования федерального налогового кредита в размере $7,500, сообщает 32cars.ru.

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Базовая версия A-Spec, стоимость которой начинается от $64,500, оснащена одним электродвигателем с задним приводом, развивающим 358 лошадиных сил и крутящий момент 440 Нм, обеспечивая максимальный запас хода до 504 км на одной зарядке. Версия A-Spec с двумя моторами и полным приводом стоит $68,500 и предлагает увеличенные мощность и крутящий момент — 490 л.с. и 592 Нм соответственно, при этом запас хода составляет 490 км.

Для тех, кто ищет максимальные динамические характеристики, доступен вариант Type S. Этот вариант, стоимость которого составляет $73,500, предлагает двухмоторный полный привод, мощностью 499 л.с. и крутящим моментом 737 Нм, с запасом хода 448 км.

Одной из особенностей покупки Acura ZDX является её продажа исключительно через новую цифровую платформу. Покупатели могут индивидуально настроить свой автомобиль, сделать заказ онлайн и получить предполагаемую дату доставки. Покупка также возможна через мобильное приложение Acura EV, которое позволяет отслеживать статус заказа и общаться с консьержем. ZDX также выделяется удобством зарядки благодаря наличию порта CCS и совместимости с разъемами NACS, позволяя использовать зарядные станции Tesla Supercharger.

Владельцы могут выбрать один из трех пакетов зарядки, включающих домашние зарядные устройства, кредиты на зарядку и кредиты на установку зарядных устройств. Это новшество от Acura знаменует собой новую эру для бренда в эпоху электрической мобильности, обещая сочетание инноваций, стиля и экологической чистоты.