Новый BMW X5 протестирован IIHS с неоднозначными результатами

Недавние результаты тестов, проведенных Институтом страхования безопасности дорожного движения (IIHS), вывели на первый план новый кроссовер BMW X5 2025 года. Модель получила высокие оценки в большинстве категорий безопасности, подтверждая свои амбиции в качестве лидера среди роскошных среднеразмерных внедорожников, сообщает 32cars.ru.

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BMW X5 2025 года зарекомендовал себя в ряде критических тестов, включая испытания на устойчивость к ударным нагрузкам, где показал отличные результаты. Его система предотвращения фронтальных столкновений, являющаяся частью стандартного оснащения, получила наивысшую оценку от IIHS, подтверждая эффективность в предупреждении или смягчении фронтальных столкновений. Также система LATCH для крепления детских кресел получила высшую оценку за удобство использования. Это подчеркивает удобство и безопасность, которые BMW X5 предлагает семьям.

Однако, несмотря на впечатляющие результаты во многих областях, BMW X5 столкнулся с критикой в отношении качества фар. Светодиодные фары с проекторным типом освещения получили лишь оценку удовлетворительно из-за создаваемого ими ослепления и лишь средней эффективности освещения дороги, особенно при проезде крутых левых поворотов. Это указывает на возможные области для доработки, которые могли бы улучшить общий рейтинг безопасности автомобиля.

С начальной ценой в 65 700 долларов, BMW X5 остается привлекательным выбором в своем классе, предлагая великолепное сочетание роскоши, мощности и безопасности. Модель предлагается в пяти версиях, включая топовую версию с мощностью до 617 л.с., что делает ее одним из самых мощных и дорогих предложений в линейке. BMW X5 продолжает поддерживать репутацию бренда по созданию безопасных и надежных автомобилей, однако предстоит работа над улучшением осветительных технологий, чтобы полностью соответствовать ожиданиям покупателей в сегменте роскошных SUV.