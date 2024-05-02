Рынку электрокаров в России предрекают бурный рост

Специалисты считают, что в среднем каждый год продажи экологичного транспорта смогут увеличиваться на 38%. К 2030 году в стране будет открыто около 15 000 новых зарядных станций.

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О перспективах развития парка электрокаров в России рассказали «Ведомости». По данным источника, инструменты господдержки и строительство зарядных станций приведут к приросту продаж автомобилей без ДВС на 38% каждый год. Данный показатель можно назвать хорошим, однако он мог бы быть значительно лучше при снижении стоимости экологичной техники и более активном строительстве зарядных станций.

Отмечается, в частности, что рост отечественного парка электротранспорта пока отстаёт от темпов в США, Китае и странах Европы. За 2023 год в России было реализовано 14 000 новых электромобилей – почти в пять раз больше, чем годом ранее. Прирост происходит преимущественно за счёт китайских моделей. В феврале 2024 года почти половина всех продаж пришлась на продукцию холдинга Geely. Также популярны в России «электрички» Nissan, Mitsubishi, Volkswagen и Tesla.

Ранее, напомним, стала известна стоимость российского электрокара «Атом». Продажи компактных хэтчбеков начнутся в 2025 году.