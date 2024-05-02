Продажи автомобилей "Москвич" в апреле выросли в 2,3 раза

Продажи автомобилей "Москвич" в апреле 2024 года составили 2,2 тыс. авто, сообщили ТАСС в пресс-службе автозавода.

Согласно ранее опубликованным данным, в апреле 2023 года показатель составил почти 970 автомобилей. Таким образом, продажи "Москвича" в годовом выражении выросли почти в 2,3 раза.

"В апреле продано более 2,2 тыс. автомобилей "Москвич", в том числе более 200 седанов "Москвич 6" и почти 340 электромобилей "Москвич 3е", - отметили в пресс-службе.

Всего с начала 2024 года продано почти 7 тыс. автомобилей бренда, из них более 500 седанов "Москвич 6" и почти 450 электрокаров "Москвич 3е".

Продажи кроссоверов "Москвич 3" и его электрической версии "Москвич 3е" начались в России в марте 2023 года. В сентябре 2023 года завод также запустил производство седана "Москвич 6", продажи которого начались в октябре. В 2024 году на рынок планируется вывести две новинки бренда. Автомобиль "Москвич 5" может появиться в первой половине 2024 года, а модель "Москвич 8" - в конце 2024 года.