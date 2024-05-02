В США McLaren Senna стоимостью $ 1,3 млн врезался в дилерский центр Lexus

В Лос-Анджелесе на бульваре Вентура произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спорткара McLaren Senna, стоимость которого оценивается в $ 1,3 млн.

© McLaren

На опубликованном в социальных сетях ролике можно увидеть, как водитель спорткара сначала исполнил «пончик» на дороге общего пользования, после чего продолжил движение вдоль улицы, но не удержал автомобиль и врезался в здание дилерского центра Lexus, уточняет издание Motor1.

McLaren Senna — один из самых известных спорткаров британской марки. Он был представлен в 2017 году и выпущен тиражом в 500 экземпляров. Под капотом у автомобиля 4-литровый турбированный двигатель V8, развивающий 799 лошадиных сил. По данным производителя, до 100 км/ч Senna разгоняется за 2,8 секунды, а его максимальная скорость — 340 км/ч.

Отметим, что в McLaren также выпустили трековую версию спорткара — Senna GTR, а также пять экземпляров Senna GTR LM — в честь победы марки в «24 часах Ле-Мана» 1995 года. Один из них был доработан в ателье Lanzante и выставлен на аукцион RM Sotheby’s, который пройдёт в Монако 10–11 мая. Ожидаемая стоимость лота — € 1,4–1,6 млн.