Tesla прекратила развитие Supercharger и уволила руководителей проекта

В результате реструктуризации корпорацию покинула глава подразделения Ребекка Тинуччи, которая отвечала за расширение сети электрозарядок. Увольнение ключевых сотрудников Илон Маск объяснил необходимостью сокращения штата. При этом глава Tesla не собирается сворачивать проект.

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Кроме главы проекта Tesla уволила руководителя направления разработки новых моделей станций Дэниэла Хо, директора по кадрам Элли Аребало, а также старшего вице-президента отдела силовых агрегатов Дрю Баглино и Рохана Пателя, который отвечал за взаимодействия с американскими властями. Всего корпорацию покинуло примерно полтысячи сотрудников, задействованных в проекте Supercharger.

Несмотря на сокращение, Илон Маск заявил, что Tesla не собирается отказываться от увеличения числа зарядных станций. Однако теперь компания сделает ставку на безотказную работу устройств. В корпорации решили активно модернизировать существующие электрозарядки.

Заряжать электромобили на станциях Supercharger могут не только владельцы Tesla. К примеру, в июне прошлого года американская корпорация сообщила, что адаптер к своей сети электрозарядок получат модели Volvo.