Обновлённый кроссовер Kia EV6 показался на первый тизерах

Компания Kia, входящая в состав Hyundai Motor Group, готовится представить обновлённый среднеразмерный электрический кроссовер EV6: он получит более агрессивную внешность и, как ожидается, более ёмкую батарею.

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Kia EV6 дебютировал три года назад и стал первой моделью южнокорейского бренда на модульной платформе E-GMP с 800-вольтовой электрической архитектурой. Главным рынком для Kia EV6, как показывает статистика, стала Европа, его продажи здесь в прошлом году, по данным JATO Dynamics, составили 34 896 шт., что на 21% больше результата 2022 года. Тем не менее Kia EV6 не вошёл даже в первую двадцатку самых популярных «электричек» на европейском рынке, пропустив вперёд в том числе чуть более компактный и более доступный кроссовер Kia Niro EV (в 2023 году продано 38 104 шт., -1%). Ну а главные конкуренты ушли далеко вперёд — это Tesla Model Y (251 617 шт., +84%), Volkswagen ID.4 (85 088 шт., +26%) и Skoda Enyaq (66 247 шт., +34%).

В первом квартале текущего года продажи Kia EV6 в Европе пошли вниз: продано 6933 шт. (-5% по сравнению с продажами в январе-марте 2023 года).

В США в прошлом году Kia EV6, по данным самой компании, разошёлся тиражом 18 879 шт. (-7,9%), в родной Южной Корее — 17 227 шт. (-30,7%).

Ближайшим техническим родственником Kia EV6 является кроссовер Hyundai Ioniq 5, переживший рестайлинг в марте, ну а Kia, как ожидается, представит обновлённый EV6 до конца текущего месяца.

Как видно по первым тизерам, рестайлинг принёс Kia EV6 более агрессивно оформленный передок со сложными светодиодными загогулинами передних фар, ставших визитной карточкой всех последних новинок Kia, причём у каждой новинки эти загогулины разные, так что модельный ряд выходит весьма пёстреньким. Корма кроссовера практически не изменилась.

Фотографий салона обновлённого Kia EV6 пока нет, равно как и информации о технических эволюциях, но судя по обновкам Hyundai Ioniq 5, максимальная ёмкость батареи Kia EV6 увеличится с 77,4 до 84 кВт·ч, что позволит заметно увеличить запас хода на одной зарядке (сейчас максимум составляет 528 км по циклу WLTP). Будут ли изменения в силовых установках, неизвестно, сейчас топовый двухмоторный Kia EV6 GT выдаёт 585 л.с. и 740 Нм, он набирает первую «сотню» за 3,5 с, максимальная скорость — 260 км/ч.

Добавим, что в апреле компания Kia представила обновлённый план развития, в котором пообещала расширение линейки plug-in гибридных моделей как ответ на глобальное замедление спроса на электромобили. Вместе с тем электромобильная линейка Kia к 2027 году вырастет с нынешних трёх моделей (Niro EV, EV6 и EV9) до пятнадцати, ближайшие премьеры — это субкомпактный кроссовер Kia EV3, среднеразмерный седан Kia EV4 и компактный кроссовер Kia EV5.