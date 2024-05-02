Chery анонсировала продажи городского велосипеда

Российское подразделение китайской автомобильной марки CHERY начинает продажу городских велосипедов. Главными преимуществами компания называет небольшой вес, а также скрытую проводку тормозов и трансмиссии.

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Цена велосипеда 24 590 рублей. Как говорит руководитель пресс-службы АО «Chery Автомобили Рус» Евгения Никитена-Кацарская, при учёте спецпредложений, стоимость может стать существенно меньше:

— В настоящее время велосипеды можно приобрести у наших официальных дилеров, которые представлены в России в количестве более 200, в онлайн-магазине и также на маркетплейсе Ozon. Я уверена, что в какое-то время мы начнем предлагать различные дополнительные скидки, бонусы, выгоды, потому что у нас есть также программа лояльности для наших клиентов, если товар представлен на маркетплейсе, то иногда сам маркетплейс предлагает со своей стороны различные акции. Точного плана продаж нет, все зависит от спроса, в любом случае мы хотим поддерживать различные инициативы, связанные со здоровым образом жизни, то есть мы уже сейчас являемся партнерами бегового сообщества. И вот недавно состоялся московский полумарафон, в котором мы поддержали (?? бег уверенно) с тем, что мы теперь будем предлагать, уже предлагаем велосипеды, возможно, мы пойдем также поддерживать различные велосипедные соревнования.

— А расширяться будет как-то модельный ряд?

— По мере спроса в любом случае, как и с автомобилями, мы постоянно расширяем и обновляем модельный ряд, то же самое предстоит и с велосипедами.

CHERY байк выглядит как горный велосипед — толстая рама, почти прямой руль и широкие колёса с протектором. Однако покорять вершины и пересечённую местность производитель не рекомендует. В описании указано, что велосипед предназначен для спокойных прогулок по ровному асфальту. Главный редактор сайта Twentysix.ru , велосипедист Никита Маков считает, что велосипед от Чери приятен как подарок, но не подходит для серьёзной езды:

«Это не совсем городской велосипед, это не совсем горный велосипед, это нечто среднее. Вообще, есть такой условный класс велосипедов, называется в народе ашанбайки, это велосипеды, которые в отличие от просто недорогих брендовых велосипедов, представляют из себя фактически макет велосипеда в натуральную величину. Что касается велосипеда Chery, я не могу назвать его ашан байк хотя бы потому, что трансмиссия там действительно Shimano, я посмотрел на фотографии. Но вот относительно всего остального у меня очень много вопросов. То есть он, конечно, ультрадешевый, 25 тысяч за велосипед по нынешним временам — это мало. Но, начнем с того, что у него всего одна ростовка, не очень правильно, на самом деле, даже на их фирменной фотографии, где человек едет по парку на этом велосипеде, видно, что он ему мал по посадке. Chery благоразумно не стал указывать полную спецификацию велосипеда, как обычно делают нормальные производители, когда им есть, собственно, что указать. Они написали только про трансмиссию Shimano, алюминиевую раму и так далее. То есть я смотрел, насколько я понимаю, да, там практически все ноу-нейм и максимально дешевое. Единственное, что я могу отметить из плюсов, это внутренняя проводка, как бы да, здесь Chery молодцы, на таких простых велосипедах обычно внутреннюю проводку, тросиков не используют, потому что это удорожает конструкцию, у велосипеда будет, так называемый clean look, не будут болтаться все эти тросики, они будут защищены от повреждений, это плюс».

Автомобильные бренды нередко выпускают велосипеды из маркетинговых соображений. Среди самых интересных — двухколёсный складной MINI Cooper, спортивный Audi duo Sport или Porsche Bike RS на карбоновой раме.

Стоят они внушительно и выпускаются небольшими сериями.