В России растут продажи контрафактных запчастей

В условиях текущей рыночной динамики, процесс ремонта автомобилей в России становится все более сложным и рискованным. Директор компании КЛЮЧАВТО ПАРТС, Николай Матвеев, поделился своим видением основных трудностей, с которыми сталкиваются автовладельцы и сервисные центры, сообщает SPEEDME.RU.

С уходом крупных импортеров из российского рынка, ситуация с поставками оригинальных запчастей значительно усложнилась. Параллельный импорт и необходимость работы через посредников увеличивают себестоимость запчастей и влияют на их доступность. Новые каналы логистики и непрямые финансовые платежи создают дополнительные сложности, что, в свою очередь, может привести к росту цен на запчасти до конца года.

Еще одной значительной проблемой является увеличение доли контрафактных запчастей, особенно по японским и корейским автомобильным брендам. Это не только подрывает доверие к рынку, но и создает реальную угрозу для безопасности водителей и пассажиров. Доля подделок среди ходовых запчастей местами достигает 50%.

В прошлом контроль качества осуществляли производители, но сейчас все большую роль в борьбе с контрафактом должны играть ответственные дилеры и автосервисы. Как положительное изменение, растет количество запчастей для автомобилей китайских брендов, что связано с увеличением их популярности на российском рынке. Однако китайские производители и импортеры еще не полностью адаптировались к растущему спросу, что создает проблемы с наличием запчастей на складах.

Быстрее всех на изменения реагируют официальные дилеры китайских марок, которые напрямую сотрудничают с коллегами из Китая. В контексте роста популярности электромобилей и китайских автомобилей, рынок запчастей в России испытывает значительные трансформации. Эффективная борьба с контрафактом и улучшение логистики могут помочь обеспечить безопасность и удовлетворение потребностей российских автовладельцев.