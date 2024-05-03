Госдума рассмотрит предложение по штрафам за тонировку машин

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в Думу 3 мая законопроект, которым предлагается снизить требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол автомобилей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По ГОСТ светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. Если эти требования не выполняются, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Законопроектом предлагается не наказывать водителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их авто будет составлять не менее 50% от требований техрегламента.

"Таким образом, с учетом предлагаемых изменений административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 35%", - говорится в пояснительной записке.

Как подчеркивает Нилов в пояснительной записке, тонирование автомобиля защищает от прямых солнечных лучей, исключает ослепление водителя, снижает нагрев салона. По его словам, многие в целях экономии не пользуются кондиционерами в автомобиле, при этом в летний период температура воздуха в России может достигать значительных пределов, что "отрицательно сказывается на самочувствии водителей".

Ранее правительство России не поддержало этот законопроект. Кроме того, Госдума в ноябре 2023 года уже отклонила схожий законопроект. Тогда предлагалось оставить в КоАП РФ штраф лишь за тонировку лобового стекла с нарушениями требований ГОСТ.