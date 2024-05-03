Власти задумались о легализации продаж красивых автономеров

Депутаты Госдумы выступили за введение в России официальных продаж красивых автомобильных номеров. По их мнению, это необходимо сделать для пополнения федерального бюджета и ликвидации черного рынка, передают «Известия».

Издание ссылается на соответствующее письмо, адресованное вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

Согласно документу, сейчас в стране есть масштабный серый рынок по продаже государственных регистрационных знаков. Как отмечается, его точный объем пока не раскрывается. Депутаты обратили внимание на то, что опыт введения системы госаукционов есть у Узбекистана. Сообщается, что только по итогам 2021 года государство получило доход в размере почти $25 млн.

«При этом число автомобилей, зарегистрированных в этой республике по состоянию на 2022 год, составляло всего 3 млн. В то же время в РФ официально зарегистрировано 53,8 млн машин», — подчеркивают депутаты.

Если подобные аукционы будут организованы в России, только за первый год доходы федерального бюджета могут составить порядка 35 млрд рублей, говорится в документе.

Ранее издание Autonews сообщило, что за грязные номера российские водители могут получить штрафы и даже временно лишиться прав.